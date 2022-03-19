Türkiye, Ukraynalı triatlon sporcularına destek kampanyasında koordinatör ülke oldu - Son Dakika
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Türkiye, Ukraynalı triatlon sporcularına destek kampanyasında koordinatör ülke oldu

19.03.2022 11:24
Türkiye, Ukraynalı triatlon sporcularına destek kampanyasında koordinatör ülke oldu

Türkiye, Ukraynalı triatlon sporcularına destek kampanyasında koordinatör ülke oldu.

Türkiye, Ukraynalı triatlon sporcularına destek kampanyasında koordinatör ülke oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde Türkiye'de kamp yapmakta olan elit, genç, yıldız, paratriatlon ve antrenörlerden oluşan 60 kişilik Ukraynalı triatlon ekibine, Avrupa Triatlon Birliği yardım kampanyası başlattı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun önerisiyle başlatılan kampanya kapsamında Türkiye başta olmak üzere, birliğe üye Avrupa ülkelerinin maddi desteğiyle yardım fonu oluşturulacak.

Fona aktarılacak paranın halen Alanya'da bulunan sporcuların antrenman, barınma ve acil sosyal yaşam ihtiyaçlarının giderilmesine harcanacağını hatırlatan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya triatletleri, kocaman bir ailenin parçasıdır. Türkiye olarak ülkemizin kuzeyinde yaşanan drama bir nebze de olsa ilaç olabilmek için elimizden gelen ne varsa yapmak için harekete geçtik. Yakın temaslarımız sonucu, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi'nin öncülüğünde Avrupa genelinde bir yardım kampanyası organize edildi. Ukraynalı sporcuların ihtiyaçlarının tespiti noktasında Ukrayna Triatlon Federasyonu ile sağlanabilecek hızlı çözümler için yerel yönetimlerle ve Avrupa ülkeleriyle iletişim halindeyiz."

İlk desteğin Alanya Triatlonu'nun ev sahibi Alanya Belediyesi'nden geldiğini belirten Yalçınkaya, Başkan Adem Murat Yücel'in yüzme havuzunu Ukraynalı sporculara ücretsiz olarak tahsis etmesinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta İspanya'da federasyon heyetimize takdim edilen üç ödülden biri 'Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke' karşılığı kazandığımız 3000 avroluk çeki, yardım fonuna aktardık. Önümüzdeki hafta Avrupa Triatlon Birliği'ne ihtiyaçlarla ilgili hazırladığımız raporu sunacağız. Üzücü gelişmelerin bir an önce sona ermesini, Ukraynalı sporcuların ailelerine ve normal sportif yaşamlarına dönmelerini diliyoruz."

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Togo Cumhuriyeti, Triatlon, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, Ukraynalı triatlon sporcularına destek kampanyasında koordinatör ülke oldu - Son Dakika


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