Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı'na Mehmet Günay seçildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 5'inci Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. Mevcut başkan Kemal Tamer'in aday olmadığı genel kurula 195 delegeden 153'ü katıldı. Mehmet Günay, kullanılan 153 oyun 135'ini alarak federasyonun yeni başkanı oldu. 18 oy ise geçersiz sayıldı. Mehmet Günay'ın başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: " Adem Korkmaz, Arif Özaydın, Fikret Soyer, Serdar Eler, Hürmüz Koç, Mustafa Doğru, Mehmet Güçlü, Tuba Bozdoğan, Mehmet Çağrı Çetin, Taner Karabulut, Selahattin Akpınar, İbrahim Erdoğdu, Hulusi Yiğit, Murat Kaldırımcı."