- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun yeni başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay oldu

ANKARA - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun seçimli 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Tek adaylı seçimde 153 delegeden 135 oy alan Prof. Dr. Mehmet Günay, TÜSF'nin yeni başkanı oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği ve yeni başkanı ile yönetim ekibinin seçildiği 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 7. Mali Genel Kurul, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Federasyon yöneticilerinin ve üyelerinin katılımı ile düzenlenen genel kurulda, eski başkan Kemal Tamer konuşma gerçekleştirdi. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçmiş yıllarına ait yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmesi için oylamaya sunulması yapıldı.

Genel kurul toplantısında, federasyon içerisinde uygulanacak yeni kararların da oylanmasının ardından yeni genel başkanı, yönetimi, denetleme kurulunu ve disiplin kurulunu seçmek üzere oylamaya gidildi. 153 delegenin yeni yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gittiği seçimde, oyların 135'ini alan Günay, başkan seçildi. Kullanılan 18 oy ise geçersiz kabul edildi.