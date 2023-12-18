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Türkiye ve KKTC Triatlon Federasyonları İşbirliği Yaptı

Türkiye Triatlon Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Triatlon Federasyonu ile işbirliği yaparak KKTC Triatlon Federasyonu hakemlerine eğitim verdi.

Türkiye ve KKTC Triatlon Federasyonları İşbirliği Yaptı
18.12.2023 - 11:31,
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Türkiye Triatlon Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Triatlon Federasyonu işbirliği yaptı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, işbirliği kapsamında federasyon yetkililerinin KKTC Triatlon Federasyonunun hakemlerine triatlon eğitimi verdiği belirtildi.

KKTC Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı'nın davetlisi olarak bu ülkeye giden Türkiye Triatlon Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Bayezid Bozacıoğlu ve MHK Üyesi Hüseyin Tan tarafından eğitimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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