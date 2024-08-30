Türkiye, Voleybol 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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Türkiye, Voleybol 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'yı 3-0 yendi

Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Letonya'yı 25-15, 25-22, 25-16'lık setlerle mağlup etti. Milli takım, dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaşacak.

30.08.2024 00:46
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Voleybol 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Letonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Letonya'yı 25-15, 25-22, 25-16'lık setlerle mağlup etti.

Şampiyonada ikinci galibiyetini alan milliler, dördüncü maçında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Voleybol 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'yı 3-0 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Voleybol 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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