Türkiye Voleybol Federasyonunun yeni biletleme partneri "Biletinial" oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2021-2022 voleybol sezonu itibarıyla yeni biletleme partnerinin "Biletinial" olduğunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında voleybolseverler, AXA Sigorta Kupa Voley, Spor Toto Şampiyonlar Kupası, AXA Sigorta Efeler Ligi, Misli.com Sultanlar Ligi, Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi ve Avrupa kupaları müsabakalarının maç biletlerini "www.biletinial.com" adresinden veya "Biletinial" mobil uygulamasından satın alabilecek.

Maç günlerinde bilet satın almak isteyen voleybolseverler, biletlerini TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu, TVF Başkent Voleybol Salonu, TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi ve TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu önündeki "Biletinial" gişesinden de temin edebilecek.

Ayrıca açıklamada, 2021-2022 voleybol sezonunda tüm karşılaşmaların yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacağı hatırlatıldı.

Öte yandan, Axa Sigorta Kupa Voley kadın-erkek grup etabında oynanacak maçların biletleri yarın saat 10.00'da satışa çıkacak.