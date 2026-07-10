Türkiye Voleybol Takımı, ABD'ye Yenildi

Salon: Asue Arena
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)
ABD: Rettke, Poulter, Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston (Hentz, Rodriguez, Samedy, Banks, Ka'aha'aina-Torres, O'Neal)
Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Elif Şahin (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)
Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 25-21, 15-8
Süre: 135 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11. müsabakasında 9. galibiyetini elde etti.
Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında yarın TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
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