Türkiye Voleybol Takımı, Sırbistan'a Yenildi

Salon: Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler: Szabo Alexi Paul Catalin (Romanya), Kang Joo-Hee (Güney Kore)
Sırbistan: Ivovic, Jovovic, Nedeljkovic, Nemanja Masulovic, Luburic, Veljko Masulovic (Ristic, Nikolic, Brboric, Pestic)
Türkiye: Vahit Emre Savaş, Ramazan Efe Mandıracı, Murat Yenipazar, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram)
Setler: 12-25, 25-22, 25-23, 25-23
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.
Çin'in Şian şehrindeki ilk hafta maçlarına mağlubiyetle başlayan Türkiye, ikinci karşılaşmasını 13 Haziran Cuma günü Hollanda ile oynayacak.
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