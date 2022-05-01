Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz Ramazan Bayramı'nı kutladı

01.05.2022 23:05
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz Ramazan Bayramı'nı kutladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Akyüz, Ramazan Bayramı'nı herkese sağlık ve huzur getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

"Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor, başta wushu camiası olmak üzere tüm sporcuların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

YORUMLAR
500
Nijerya'daki yetim çocukların bayramlıkları Türkiye'den Nijerya'daki yetim çocukların bayramlıkları Türkiye'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ramazan Bayramı, Kung Fu, Türkiye, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Ticari aracın çarptığı otomobil devrildi! Kaza anı araç kamerasına kaydedildi
22:36 Süper Lig'de tarihi skorlu maç! Çaykur Rizespor, geriden geldiği maçta Göztepe'ye tam 7 gol attı
22:34 Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü
22:23 Sivasspor'un Yiğidosu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca hatırlayacak
22:20 Anket sonuçları ortaya koydu! Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet oldu!
22:18 Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaralayan adam intihar etti
22:04 Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi Bursa'da yakalandı!
22:01 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Adaylık açıklaması değil, manifesto
21:59 Teknik Direktör Cihat Arslan'dan, Alanya maçı sonrası olay sözler: 2 bin 500 liraya sevindik
21:21 Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 23:13:25. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement