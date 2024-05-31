Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Gaziantep\'te Başladı

Spor

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, Gaziantep'te düzenlenen kortejle başladı. Kortej sonrası konuşan pehlivanlar İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil, yarışların sakatlıksız, centilmence ve çekişmeli geçmesini temenni ederek Gaziantep halkını güreşleri izlemeye davet etti.

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 31 Mayıs/1-2 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te düzenleyeceği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, düzenlenen kortejle start aldı. Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yağlı güreş müsabakaları öncesi Gaziantep'in tarihi noktalarından olan Mecidiye Han'dan Balıklı Parkı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

"Bin 500'e yakın pehlivanımızı ağırlıyoruz"

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Ayağı'na ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Şahinbey'imizde Geleneksel Sporlar Merkezi ev sahipliğinde yapıyoruz. Burada bin 500'e yakın pehlivanımızı ağırlıyoruz. Bu bizim için bir şeref. Bölgemize yağlı güreş çok yaygın olmamasına rağmen başkanımız bize teveccüh gösterdi. Biz de en güzel şekilde organizasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz. Halkımıza bu güreşi sevdirmek istiyoruz. Türkiye'de tüm pehlivanlar şuanda Gaziantep'te. Cumartesi ve Pazar günleri burada kıran kırana güreşecekler. Tüm Gaziantep halkını bu güreşleri izlemeye davet ediyorum" dedi.

"Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizi temsilen Gaziantep'teyiz"

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7 etabından birinin Gaziantep olduğunu ifade eden Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "2024 Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde bugün itibariyle başladı. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7 etabından birisi olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizi temsilen Şahinbey Belediyesi üstlendi. Geçen yıl da bu temsili çok başarılı bir şekilde tamamladı. Başkanımızın başarıları, sporcularımızın da burada çok mutlu olması nedeniyle bu yıl da burada devam etmek istedik. Toplam bin 475 sporcumuz kayıt yaptırdı. Güzel müsabakalar olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil'den Gaziantep halkına davet

Pehlivanlar İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil de yarışların sakatlıksız, centilmence ve çekişmeli geçmesini temenni ederek Gaziantep halkını güreşleri izlemeye davet etti.

Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu

Renkli görüntülere sahne olan korteje, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in yanı sıra yağlı güreşin tanınan pehlivanları İsmail Balaban, Turan Balaban, Furkan Durmuş, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Dorum, Salih Erinç, Ertuğrul Dağdeviren, Bekir Er Yücel, Erkan Ertan, kent protokolü, ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP