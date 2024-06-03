Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alaşehir Şubesi\'nden Serhat Asım Türker Satranç Turnuvası

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Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alaşehir Şubesi tarafından düzenlenen "Serhat Asım Türker" Satranç Turnuvasının 9'uncusu gerçekleştirildi.

Alaşehir Beşeylül Mahallesi tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen satranç yarışmasına 6 kategoride 186 yarışmacı katıldı. Yarışmada Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yarışmacılara başarı dileklerinde bulundu. Yarışmayı organize eden Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alaşehir Şubesi üyeleri, Serhat Asım Türker'in annesi Eczacı Yıldız Türker, kardeşleri Selen Öküzcüoğlu ve Sertaç Türker yarışmacılara başarı dileklerinde bulundu.

Yarışma öncesi konuşan Serhat Asım Türker'in kardeşi Selen Öküzcüoğlu, "Abim, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ikinci sınıfında okurken 1 Haziran 1988 yılında 18 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrıldı. Serhat Asım Türker abimin adını yaşatmak için her yıl adına satranç turnuvası düzenliyoruz. Bu yıl 9'uncusunu düzenliyoruz. Abim okumayı, şiir yazmayı, müzik, doğa ve satranç oynamayı çok severdi. Onun için adını bu şekilde yaşatmak istedik. Aynı zamanda Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı olan annem Yıldız Türker ve yönetim kurulu bu turnuvayı üstlenerek, yaşatmayı sürdürüyorlar. Geleceğimizin güvencesi olan öğrencilerimizin bu turnuvaya gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Abim adına ve ailemiz adına çok mutluyuz. Hiçbir zaman unutamadığımız Serhat Asım Türker'i sizlerle birlikte sonsuza kadar yaşatacağız." dedi.

Serhat Asım Türker'in ailesi 2002 yılında "Serhat Asım Türker Şiir Esintileri ve Yarışması" adı altında 6 yıl anma törenleri düzenledi. Daha sonra hayatını kaybettiği 1 Haziran'da "Serhat Asım Türker Satranç Turnuvası düzenlenmeye başlandı ve bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi.

Başkan Öküzcüoğlu yarışma öncesi başarı dileklerinde bulundu

Aynı zamanda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da kayınbiraderi olan Serhat Asım Türker, adına düzenlenen satranç turnuvası öncesi konuşan Başkan Öküzcüoğlu, "Serhat Asım Türker adına düzenlenen turnuvalarla bir çok öğrencimiz kültürel, sanatsal etkinliklere katılarak, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamaktadır. Amaç Serhat Asım Türker yaşatılırken, geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyal, kültürel ve zihnen gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ben emeği geçenleri kutluyor, Serhat Asım Türker'e Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Turnuva; 7, 8, 9, 10, 12 ve 16 yaş kategorileri olmak üzere toplam 6 kategoride düzenlendi. 7 yaş kategorisinde 38 sporcu, 8 yaş kategorisinde 48 sporcu, 9 yaş kategorisinde 24 sporcu, 10 yaş kategorisinde 27 sporcu, 12 yaş kategorisinde 24 sporcu, 16 yaş kategorisinde 25 sporcu olmak üzere toplam 6 kategoride 186 sporcu işe şampiyona yapılı. 7 ve 8 yaş kategorilerinde turnuvaya katılan tüm sporcular şampiyon olarak madalyalarını alırken, 9, 10, 12 ve 16 yaş kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular kupa, ilk 10'a giren sporculara madalya verildi. Yarışmada ayrıca en başarılı 5 kız sporcu da madalya ile ödüllendirildi. - MANİSA