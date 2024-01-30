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Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası Ankara'da başladı - Son Dakika
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Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası Ankara'da başladı

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası başladı. Şampiyonada toplamda 482 sporcu mücadele edecek ve organizasyon 3 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası Ankara\'da başladı
30.01.2024 - 14:01,
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Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası Ankara'da başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda, büyüklerde 40, 23 yaş altında 53, gençlerde 118, yıldızlarda ise 271 halterci mücadele edecek.

23 yaş altı erkekler kategorisindeki sporcuların kaldırışlarıyla başlayan şampiyona, 3 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonaya ilişkin "2024 yılının ilk organizasyonunu, yeniden dizayn edilen müsabaka alanıyla Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinden 482 sporcumuz, organizasyonumuza katılım sağladı. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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