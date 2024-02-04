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Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Adana'da sona erdi - Son Dakika
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Spor

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Adana'da sona erdi

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Adana\'da sona erdi

Türkiye Karate Federasyonunca Adana'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, 63 ilden 2 bin 700 sporcu katılımıyla tamamlandı. Şampiyonada, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek karateciler de seçildi. Organizasyon sonunda 38 kategoride dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

04.02.2024 17:45
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Türkiye Karate Federasyonunca Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda 1 Şubat'ta başlayan şampiyonaya, 63 ilden 2 bin 700 sporcu katıldı.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek karatecileri belirlemek için de seçme yapıldı.

Organizasyon sonunda 38 kategoride dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: AA

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