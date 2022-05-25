Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Kayseri'de yapıldı

25.05.2022 17:44
Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Kayseri'de yapıldı

Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Bünyan'da yapıldı.

Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Bünyan'da yapıldı.

Bünyan ilçesinde yapılan Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı gerçekleştirildi. Startını Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Elif Merve Ertekin ile Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in verdiği şampiyonada, 48 sporcu dereceye girmek için ter döktü.

Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar da, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ

Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Kayseri'de yapıldı
Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Kayseri'de yapıldı
Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Kayseri'de yapıldı

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Kaynak: İHA

Bisiklet, Türkiye, Bünyan, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika


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