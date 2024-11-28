Türkler, Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 2 Altın Kazandı

Spor

Küçükler Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 12 ülkeden 407 sporcunun katılımıyla Macaristan'ın Keçkemet kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Ataberk Çakır, Ece Duru Kahya, Demir Özkan ve Nisan Yağmur Keskin'den oluşan bayrak takımları, 50 metre çift palet karışık ve 50 metre çift palet karma kategorilerinde şampiyon oldu.

Ataberk, erkekler 50 metre çift palette de gümüş madalya elde etti.