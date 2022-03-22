TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı

22.03.2022 09:02
TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 5 farklı üniversiteden kadın ve erkek olmak üzere 105 sporcu katılıyor. 5 gün boyunca devam edecek karşılaşmalarda şampiyonlara kupaları verilecek. Erkeklerde Pazartesi günü, kadınlarda ise Cuma günü şampiyonlar belli olacak.

Türkiye Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakalarına ev sahipliği yaptıkları için duyduğu mutluluğu dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "İnanıyorum ki eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi olarak, genç sporcularımıza ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı 5 gün boyunca devam edecek karşılaşmalarda ter dökecek tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Geleceğin sporcuları yetiştirme konusunda öncü çalışmalar yaptıklarının altını çizen Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Spor Bilimleri Fakültesi ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarılara imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Hedefimiz, Türk Sporuna değer katmak ve başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde artırmak" ifadelerini kullandı. - BARTIN

TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı
TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı
TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı
TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı
TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı
TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı

YORUMLAR
500
Bartın Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig şampiyonu oldu Bartın Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig şampiyonu oldu Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaları Elazığ'da başladı Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaları Elazığ'da başladı

Üniversiteler, voleybol, Türkiye, Bartın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam yaptı!
08:43 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti
08:37 AK Parti MYK'da Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünün önüne geçecek çözüm
08:34 ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi
08:17 Savaşta 27. gün: Suikast timi hazırlayarak Zelenski'yi hedef alan şahıs yakalandı!
08:07 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:00 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları
00:55 Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
00:43 Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir
00:09 Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 09:16:07. #1.11#
SON DAKİKA: TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement