Tutmasalar vuracaktı! Klopp ve Salah birbirine girdi

Spor

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Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran an ise Mohamed Salah ile Jürgen Klopp'un arasında çıkan gerginlik oldu.

LİVERPOOL TAKILDI

Liverpool'un gollerini 48. dakikada Andrew Robertson ve 65. dakikada Alphonse Areola (KK), West Ham United'ın gollerini 43. dakikada Jarrod Bowen ve 77. dakikada Michail Antonio kaydetti.

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Liverpool bu beraberlikle birlikte son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabildi. Liverpool bu beraberlikle 75 puana yükselirken, West Ham United da 49 puana çıktı. Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Tottenham'ı konuk ederken, West Ham United ise Chelsea deplasmanına gidecek.

İşte Premier Lig'de oluşan son puan durumu:

1- Arsenal 77 puan (1 maçı eksik)

2- Manchester City 76 puan (2 maçı eksik)

3- Liverpool 75 puan

İşte o anlardan kareler;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS