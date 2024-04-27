Tutmasalar vuracaktı! Klopp ve Salah birbirine girdi - Son Dakika
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Tutmasalar vuracaktı! Klopp ve Salah birbirine girdi

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Liverpool'un Premier Lig'in 35. haftasında West Ham United ile 2-2 berabere kaldığı maçta, teknik direktör Jürgen Klopp ile futbolcu Mohamed Salah arasında gerginlik yaşandı. Klopp'un oyuncu değişikliği sırasında gol yemeleri üzerine Salah'a bir şeyler söylemesi üzerine Salah, Klopp'a sert bir şekilde yanıt verdi ve el kol işaretleriyle üstüne yürümek istedi. Ancak, Darwin Nunez araya girerek Salah'ı uzaklaştırdı.

27.04.2024 16:43  Güncelleme: 16:54
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Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran an ise Mohamed Salah ile Jürgen Klopp'un arasında çıkan gerginlik oldu.

LİVERPOOL TAKILDI

Liverpool'un gollerini 48. dakikada Andrew Robertson ve 65. dakikada Alphonse Areola (KK), West Ham United'ın gollerini 43. dakikada Jarrod Bowen ve 77. dakikada Michail Antonio kaydetti.

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Liverpool bu beraberlikle birlikte son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabildi. Liverpool bu beraberlikle 75 puana yükselirken, West Ham United da 49 puana çıktı. Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Tottenham'ı konuk ederken, West Ham United ise Chelsea deplasmanına gidecek.

İşte Premier Lig'de oluşan son puan durumu:

  • 1- Arsenal 77 puan (1 maçı eksik)
  • 2- Manchester City 76 puan (2 maçı eksik)
  • 3- Liverpool 75 puan

İşte o anlardan kareler;

Tutmasalar vuracaktı! Klopp ve Salah birbirine girdi
Görüntü: beIN SPORTS
Tutmasalar vuracaktı! Klopp ve Salah birbirine girdi
Görüntü: beIN SPORTS
Tutmasalar vuracaktı! Klopp ve Salah birbirine girdi
Görüntü: beIN SPORTS
Tutmasalar vuracaktı! Klopp ve Salah birbirine girdi
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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