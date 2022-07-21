Tuzlalı gençler 15 farklı spor branşında eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Tuzlalı gençler 15 farklı spor branşında eğitimlerini sürdürüyor

21.07.2022 12:09
Tuzlalı gençler 15 farklı spor branşında eğitimlerini sürdürüyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Tuzlalı gençlerin daha sağlıklı ortamda spor yapmaları ve sporu öğrenmeleri için hayata geçirdiği Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda binlerce öğrenci 15 farklı branşta eğitimlerini sürdürüyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Tuzlalı gençlerin daha sağlıklı ortamda spor yapmaları ve sporu öğrenmeleri için hayata geçirdiği Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda binlerce öğrenci 15 farklı branşta eğitimlerini sürdürüyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaz tatilinde Tuzla'da bulunan gençler için özel bir eğitim programı başlattı. Bu çerçevede Tuzlalı gençler, futbol, basketbol, voleybol, tekvando, kick boks, jimnastik, step aerobik, pilates, masa tenisi, okçuluk, tenis, güreş, futsal, yüzme ve badminton olmak üzere toplam 15 farklı branşta eğitimlere katılıyor. Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları'na 5 yaş üzeri sporseverler ücretsiz olarak katılabilirken spor derslerini alanında uzman eğitimciler veriyor. Dersler, Tuzla Belediyesi Spor Tesisleri'nin yanı sıra okulların kapalı spor salonlarında gerçekleştiriliyor.

Her yaştan vatandaşın sporla buluşmasına özen gösterdiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'da her yaştan vatandaşımızın spor yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Futbol, Tuzla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuzlalı gençler 15 farklı spor branşında eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzlalı gençler 15 farklı spor branşında eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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