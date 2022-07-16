Kulüpten yapılan açıklamada, "Tuzlaspor'umuz, son olarak Menemenspor'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Gine Milli Takımı oyuncusu Abdoulaye Cisse ile sözleşme imzaladı." denildi.

Kaynak: AA

Gine, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tuzlaspor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti - Son Dakika

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