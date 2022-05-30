Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Cenk Laleci getirildi - Son Dakika
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Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Cenk Laleci getirildi

30.05.2022 17:36
Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Cenk Laleci getirildi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Cenk Laleci getirildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Cenk Laleci getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tuzlaspor'umuz 2022-2023 futbol sezonu öncesi teknik direktör Cenk Laleci ile anlaştı. Kulüp başkanımız Recep Doğrul ve sportif direktörümüz Ali Kanıçok imza töreni sonrası Cenk Laleci'ye başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

Laleci, son olarak bu sezon Spor Toto 1. Lig'e veda eden takımlardan Menemenspor'da görev yaptı.

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Kaynak: AA

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