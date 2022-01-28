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Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı - Son Dakika

Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı

28.01.2022 15:25

Hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'la karşılaşan Galatasaray, büyük bir bozguna uğradı. Sarı-Kırmızılılar, hazırlık karşılaşmasında alt ligde mücadele eden rakibine karşı 6-2 kaybetti. Öyle ki; resmi site maç sırasında skor bilgisi paylaşmayı bıraktı.

Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da hazırlık maçında alınan skor moralleri altüst etti. Sarı-Kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti.

Tuzlaspor'dan Galatasaray'a tarihi hezimet! Resmi site skor paylaşmayı bıraktı

RESMİ SİTE BIRAKTI

Galatasaray resmi hesabı, Tuzlaspor 2-1 öne geçtikten sonra skor bilgisi paylaşmayı bıraktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırlık maçı olmasına rağmen alınan bu skora hayli öfkelendi.

Tuzlaspor'dan Galatasaray'a tarihi hezimet! Resmi site skor paylaşmayı bıraktı
Görüntü: Maçkolik

AĞIR TEPKİ

Maçı izleyemeyen Galatasaraylıları bir de skor çıldırttı. Galatasaray'ın paylaşımları altına çok sert yorumlar bırakıldı. Ezeli rakip taraftarları da bu skoru mizah konusu yaptı.

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Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı - Son Dakika
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