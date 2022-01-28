Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da hazırlık maçında alınan skor moralleri altüst etti. Sarı-Kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti.
Galatasaray resmi hesabı, Tuzlaspor 2-1 öne geçtikten sonra skor bilgisi paylaşmayı bıraktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırlık maçı olmasına rağmen alınan bu skora hayli öfkelendi.
Maçı izleyemeyen Galatasaraylıları bir de skor çıldırttı. Galatasaray'ın paylaşımları altına çok sert yorumlar bırakıldı. Ezeli rakip taraftarları da bu skoru mizah konusu yaptı.
Son Dakika › Spor › Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı - Son Dakika Spor