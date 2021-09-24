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Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

Tuzlaspor maçının ardından

24.09.2021 23:00
Tuzlaspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, aldıkları mağlubiyetten dolayı mutsuz olduklarını ifade ederken, Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, verdikleri mücadele için oyuncularını tebrik etti.

Ligde ilk mağlubiyeti aldıklarını söyleyen Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Kocaeli ekibini tebrik ediyorum. Biz de ilk mağlubiyetimizi aldık. İlk yarı top çok bizde kaldı ama atakları iyi organize edemedik. Biz oyunu ilk yarıdan itibaren 3'üncü bölgede oynamak istedik. Ancak top birinci ve ikinci bölgede çok fazla kaldı. İkinci yarı golü yedikten sonra 3'üncü bölgedeki oyunu oynayabildik. Bizim hedefimiz ilk yarıda bunu yapmaktı ama bunu yapamadık. Çalışacağız, yapacak bir şey yok. Daha 7'nci haftadayız. Çok önemli takımlar var. Biz de bu yarışta ilk 6'ya hedefimizi koyduk. Kocaelispor'u çok dirençli buldum. Bu ligde direnç lazım. Direnç olmadan bu ligde var olamıyorsunuz" dedi.

"FİNAL PASLARINDAKİ PROBLEMİMİZ BU MAÇTA DA GÖZÜKTÜ"Sahada topu uzun süre kontrol ettiklerini söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise "Sahada özgüveni yüksek bir rakiple karşılaştık. Moral ve psikolojisi oldukça sağlıklı bir rakibimiz vardı. Bunlar beklediğimiz kısımdı. Önemli olan bizim ne yapacağımızdı. Oyuncularımızın duruşu, mücadele kalitesi ve özellikle maç boyunca topun bizde kalmasıyla ilgili süreci uzattığımız maçlardan biriydi. Şu ana kadar oynadığımız müsabakalar içerisinde topun en fazla bizde kaldığı, oyun planımıza göre özellikle direk oyun oynadığımız için bu konudaki istatistiğimiz biraz sorunluydu. Ama bu konuda da ilerleme kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akçay oyuncularını kutlayarak, şöyle konuştu: "Tek golle sonuçlanan bir müsabaka olmasına rağmen çok zayıf bir oyunumuz yoktu. Rakibe kendimizi kabul ettirdiğimiz anlar vardı. Bu anlarda ayakta durduk. Mücadeleye çekinmeden girdik. Rakibimize üstünlük sağladık. Oyuncularımı kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Alanı kontrol etmek 1'inci dakikadan maç bitene kadar önerdiğimiz olaydır. Yani oyunu onlar kontrol edebilir ama alanın her yerinde biz olacağız. Bu bizim oyunculara verdiğimiz mesajdı. Zaman zaman bloklardaki kapanmalar oyuncuların bir refleksi. Ancak bizim istediğimiz bir şey değil. Ama özellikle final paslarındaki problemimiz bu maçta da gözüktü. Kontratak paslarında kaybetme riskiniz her zaman vardır. Çabuk oyun merkezi sinir sistemi ile kaslar arasındaki sistemi bazen bozabiliyor. Bu akşam bazen onu yaşadık. Ama oyun genelindeki oyuncularımızın tepkileri kabul edilebilir ölçüde iyiydi."


Tuzlaspor maçının ardından
Tuzlaspor maçının ardından
Tuzlaspor maçının ardından
Tuzlaspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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