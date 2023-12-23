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Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün: Çok mutluyuz - Son Dakika
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Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün: Çok mutluyuz

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, Gençlerbirliği'ni mağlup ettikleri maçın ardından çok mutlu olduklarını belirtti. İrtegün, takımın gol atma sorununu bu hafta çözdüklerini ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün: Çok mutluyuz
23.12.2023 - 16:23,
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Gençlerbirliği galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, "Çok gol kaçıran bir takım halindeydik. Bu hafta yakaladıklarımızı attık. Bu da ayrı bir mutluluk bizim için. Bu anlamda çok mutluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, geçmiş haftalarda bakıldığında çok iyi takımlarla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bu maç öncesi Bandırma'da son dakika golüyle kaybettiğimiz 2 puan var. Sakarya maçında daha dengeli bir maça çıktık. Sonrasında Bodrum'da yakaladığımız son dakikadaki golle 1 puan elde ettik. Bunları böyle topladığımızda ve ligdeki konumumuza baktığınızda bugün çok önemli bir maça çıktık. Ben futbolcu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Bu haftaya kadar çok gol kaçıran bir takım görünümündeydik. Bu hafta yakaladıklarımızı attık. Bu da ayrı bir mutluluk bizim için. Bu anlamda çok mutluyuz. Ligde ilk yarı biterken kazandığımız 3 puan altın değerinde. Gençlerbirliği'ni de ayrıca tebrik ediyorum. İyi bir antrenör aklıyla oynayan bir takım. Son haftalarda performansı düşüşte olsa da gayet iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Rakibimizi de kendi takım oyuncularımızı da tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün: Çok mutluyuz - Son Dakika


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