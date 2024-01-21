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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık: 'Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk' - Son Dakika
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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık: 'Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk'

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, 2-0 kazandıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk. Bugün hem iyi oyun hem iyi mücadele hem de skor anlamında istediğimizi aldık' dedi. Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık müsabakayı değerlendirdi.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık: \'Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk\'
21.01.2024 - 17:46,
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- Andaç Gürkan Kocabıyık: "Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, 2-0 kazandıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk. Bugün hem iyi oyun hem iyi mücadele hem de skor anlamında istediğimizi aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık müsabakayı değerlendirdi. Maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kocabıyık, "Formda bir Altay'a karşı oynadık. Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk. Bugün hem iyi oyun hem iyi mücadele hem de skor anlamında istediğimizi aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler bu hava şartlarında. Umarım önümüzdeki Eyüp maçında da bu mücadeleyi devam ettirip istediğimiz skoru alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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