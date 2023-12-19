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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık: "Sakaryaspor maçında istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı" - Son Dakika
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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık: "Sakaryaspor maçında istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Sakaryaspor'a yenildikleri maçta oyunun hakimi olduklarını ancak istemedikleri bir sonucun ortaya çıktığını söyledi. Kocabıyık, maçta istediklerini yaptıklarını ancak son vuruşları yapamadıkları için maçı kaybettiklerini belirtti. Sakaryaspor'u yenebileceklerini düşündüğünü ifade eden Kocabıyık, hakem kararlarıyla ilgili de eleştirilerde bulundu. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve kaptanın penaltıyı kendisi kullanmasının doğal bir hakkı olduğunu söyledi.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık: "Sakaryaspor maçında istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı"
19.12.2023 - 18:11,
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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor'a 3-1 yenildikleri maçta oyunun hakimi olduklarını ancak istemedikleri bir sonucun ortaya çıktığını söyledi.

Kocabıyık, Pendik Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçta oyunun hakimi olduklarını belirten Kocabıyık, "Skor istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Oyunda istediklerimizi yaptık. Ayağa paslarla topa sahip olmayı amaçlıyorduk. Sakaryaspor'un da ileride böylece oyundan düşeceğini tahmin ediyorduk. Bu da tuttu. Oyuncularımızla net pozisyonlar bulduk ancak son vuruşu yapamadığımız için maçı kaybettik. Şu anki konumumuzu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Ligin üst sıralarındaki takımlara karşı iyi oynuyoruz. Uzun zamandır kaybetmeyen Sakaryaspor'u yenebilirdik." ifadelerini kullandı.

Müsabakadaki hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Kocabıyık, "7 oyuncunun değiştiği ve VAR incelemelerinin olduğu bir maçta 4 dakika uzatma verilmesini anlamadık. Takım olarak yükleniyoruz ve emek veriyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Hakemlerden daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Karslı: "Kaptan inisiyatif aldı ve penaltıyı kendisi kullandı"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Tuzlaspor karşısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Penaltı pozisyonunda oyuncular arasında herhangi bir tartışma olmadığını aktaran Karslı, "Belirlediğimiz 3 penaltıcı var. Üçü de topun başındaydı. Kaptan inisiyatif aldı ve penaltıyı kendisi kullandı. Bu, onun en doğal hakkı. Burada sen ben mücadelesi yok." şeklinde görüş belirtti.

Maçtaki sakatlıklarla ilgili de konuşan Karslı, "Oğuz Yıldırım'ın ayağında bir burkulma oldu. Roshi'nin de arka adalesinde problem oluştu. Oyuncunun ve oyunun güvenliği için ikinci yarıya farklı bir şekilde çıkmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Oyunun genel olarak değerlendirmesini de yapan Karslı, şunları kaydetti:

"Oyunun ilk yarısıyla ikinci yarısını ayrı değerlendirebiliriz. İlk yarıyı farklı skorla bitirmek istedik ama penaltının kaçması bize olumsuz etki etti. Hem hücumda hem de savunmada yaptıklarımız ve kompakt yapımız oyun içinde kalmamızı sağladı. Gol bulduk. İkinci yarının belli dönemlerinde kapanmış gibi göründük. Rakibimiz de kazanma güdüsüyle daha fazla hücuma çıktı. Bu değişim sayesinde de orta sahada daha kalabalık hale geldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Kocaelispor maçı öncesi iyi bir atmosfer var. Şehrin de enerjisi yüksek. Bu maçı burada bıraktık. Gelecek planlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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