Tuzlaspor, Ukrayna'da forma giyen 2 futbolcuyu transfer etti - Son Dakika
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Tuzlaspor, Ukrayna'da forma giyen 2 futbolcuyu transfer etti

01.04.2022 17:53
Tuzlaspor, Ukrayna'da forma giyen 2 futbolcuyu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ukrayna liglerinde forma giyen Andrii Kulakov ve Kadeem Harris'i renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ukrayna liglerinde forma giyen Andrii Kulakov ve Kadeem Harris'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Premier Lig takımlarından Mariupol'de kiralık oynayan 22 yaşındaki santrfor Kulakov ile Birinci Lig ekibi Metalist Kharkiv'in 28 yaşındaki kanat oyuncusu Kadeem Harris'i sezon sonuna kadar kadroya dahil edildi.

Rusya'nın askeri müdahalesi nedeniyle liglere ara verilen Ukrayna'da bu sezon 11 maça çıkan Kulakov, 6 gol attı. İngiliz Harris ise 11 lig maçında rakip fileleri bir kez havalandırdı.

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Metalist Kharkiv, Spor Toto, Tuzlaspor, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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