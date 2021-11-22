TVF 2. Lig: Yeni Solhanspor: 0 Aksaray Gençlik: 3

Puanını 6'ya yükselten ve grubunda 5. sıraya yerleşen sarı-siyahlılar, gelecek haftayı fikstür gereği bay olarak geçecek. - ELAZIĞ

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 7. Grubun 6. haftasında Aksaray Gençlikspor, Yeni Bingöl ekibi Solhanspor'la deplasmanda karşılaştı. Yeni Solhan Spor Salonunda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle galibiyete uzanmasını bildi.

Elazığ Aksaray Gençlik, TVF 2. Lig 7. Grubun 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

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