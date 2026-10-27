TVF Başkanı Üstündağ\'a Aile Dostu İşletmeler töreninde ödülü Bakan Göktaş takdim etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Derneği (GETİP) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni'nde ödüle layık görüldü.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, aile değerlerini önemseyen ve çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi gözeten kurumlar ödüllendirildi. Törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil ve GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın katıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni'nde "Aile ve Spor Değerlerine Katkı Ödülü"ne layık görüldü. Üstündağ'a ödülünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş takdim etti.