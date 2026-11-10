TVF Başkanı Üstündağ, Atatürk'ü 88. yıl anma mesajında rahmetle andı - Son Dakika
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TVF Başkanı Üstündağ, Atatürk'ü 88. yıl anma mesajında rahmetle andı

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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bir anma mesajı yayımladı. Üstündağ mesajında, 10 Kasım'ın yalnızca yas değil, Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyet'i anlayıp ileriye taşıma günü olduğunu ifade etti.

ANKARA AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Üstündağ, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Halaskargazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde rahmet ve minnet ile anıyor; hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. 10 Kasım, bizler için sadece bir yas günü değil, onun fikirlerini, ideallerini ve en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni anlama ve ileriye taşıma günüdür. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Sevgi, saygı, rahmetle..." ifadelerine yer verdi.

TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajda ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 88. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA
Türkiye Voleybol FederasyonuMustafa Kemal AtatürkMehmet Akif Üstündağ10 KasımGüncelSporSon Dakika

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