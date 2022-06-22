TVF Başkanı Üstündağ, Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ziyaret etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ziyaret etti.
TVF'den yapılan açıklamaya göre başkan Üstündağ, Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takımın antrenmanı öncesi teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi.
Üstündağ, hazırlıklar hakkında bilgi aldı ve millilere başarı diledi.
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