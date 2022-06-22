TVF'den yapılan açıklamaya göre başkan Üstündağ, Cezayir 'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları 'nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takımın antrenmanı öncesi teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › TVF Başkanı Üstündağ, Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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