TVF Başkanı Üstündağ, Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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TVF Başkanı Üstündağ, Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ziyaret etti

22.06.2022 09:50
TVF Başkanı Üstündağ, Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ziyaret etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ziyaret etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre başkan Üstündağ, Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takımın antrenmanı öncesi teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi.

Üstündağ, hazırlıklar hakkında bilgi aldı ve millilere başarı diledi.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, İstanbul, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Başkanı Üstündağ, Erkek Voleybol Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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