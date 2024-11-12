TVF'nin Yeni Hakem Kurulu Toplandı - Son Dakika
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TVF'nin Yeni Hakem Kurulu Toplandı

TVF'nin yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

12.11.2024 10:16
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Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) 18 Ekim'de gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunun ardından göreve gelen Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

TVF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, toplantı federasyonun Ankara'daki binasında yapıldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, toplantıda önceki dönem Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener ve kurul üyelerine, yapmış oldukları görevlerden dolayı teşekkür etti.

Üstündağ, yeni dönemin başarılı, adaletli ve artan oranda eğitim faaliyetleriyle geçmesini temenni etti.

Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulunun ilk toplantısında görev bölümü, teknik ve idari konular görüşüldü.

Nihat Ermihan başkanlığındaki kurulda Onur Hoşnut başkan yardımcısı, Meral Taşpınar ise genel sekreter olarak görevlendirildi.

Kurulda yeni dönemde Ahmet Çelik,? Ersin Altıparmak, Gültekin Tekinalp, İbrahim Tarun, İlhami Şenyurt, Kazım Burum, Nükhet Dikmen, Rıdvan Bozyiğit, Sakine Tayanç ve Zeki Bocutcu da üye olarak görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TVF'nin Yeni Hakem Kurulu Toplandı - Son Dakika

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