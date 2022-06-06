TVF Pro Beach Tour Balıkesir Erdek Ocaklar Etabı sona erdi - Son Dakika
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TVF Pro Beach Tour Balıkesir Erdek Ocaklar Etabı sona erdi

06.06.2022 22:40
TVF Pro Beach Tour Balıkesir Erdek Ocaklar Etabı sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Pro Beach Tour organizasyonun Balıkesir Erdek Ocaklar Etabı tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Pro Beach Tour organizasyonun Balıkesir Erdek Ocaklar Etabı tamamlandı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, organizasyonun erkekler finalinde Mecit Eryılmaz- Ali Cebeci ikilisini 2-1 mağlup eden Serkan Durası-İbrahim Çadır ikilisi şampiyon oldu.

Soner Özdamar-Furkan Erdal çiftini 2-0 mağlup eden Ozan Baltacı-İsmail Ayırıcı ikilisi ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlar kategorisinde ise finalde İlknur Melis Durası-İrem Eren ikilisini 2-1 yenen Bahanur Gökalp- Merve Çelebi çifti şampiyon oldu.

Kübra Hatice Tanrıkulu-Irmak Gökçen çiftini 2-0 mağlup eden Müge Ocakçı-Bahar Toksoy-Guidetti ikilisi turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Törende dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, Ocaklar Doğal Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ocaklar Otelcilerini temsilen Gözde Yaşar Çil ve Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından Ahmet Mekin takdim etti.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ali Cebeci, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Pro Beach Tour Balıkesir Erdek Ocaklar Etabı sona erdi - Son Dakika

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