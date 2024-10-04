Twente Teknik Direktörü Galibiyeti Hak Ettiklerini Söyledi - Son Dakika
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Spor

Twente Teknik Direktörü Galibiyeti Hak Ettiklerini Söyledi

Oosting, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

04.10.2024 02:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, "hak ettikleri galibiyeti" elde edemediklerini söyledi.

Twente Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oosting, "Kazanabilirdik. Hem hücum hem de defans açısından maçı domine ettik. Aslında kazanmak zorundaydık ama kazanamadık. Bu da futbolda olabiliyor, bazen can sıkıcı olabiliyor. Aslında çok iyi oynadığımızı düşündüğüm için galibiyeti almamız gerekiyordu, bunu hak etmiştik. Bazı şanslarımız vardı, birkaç gol daha atsak bu maçı kilitleyebilirdik. Bu takım hala gelişen bir takım, biraz daha gelişime ihtiyacımız var." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin cesaretli oynadığını aktaran Oosting, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe defansta da iyiydi. Topu iyi kullandık, çok şansımız oldu ama Livakovic iyiydi. 1-0 öndeydik ve bence bunu hak etmiştik. 2-0'a çok yaklaştık ama en üst düzeyde futbol oynuyorsanız 1 gol daha atmanız gerekiyor. Amrabat'ı bir kere rahat bırakınca muhteşem bir asist yaptı, Tadic de muhteşem bir gol attı, bu can sıkıcı. Muhteşem bir maçtı, takımımla gurur duyuyorum. Mourinho ile kısaca konuştum ve başarı diledim. Hollanda futbolu ve bu bölge için güzel bir reklam oldu. Fenerbahçe fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Defansta da organize bir takım. Ön tarafta kaliteliler, yaratıcı bir takım. Tadic bu şekilde gol attı. Geçen yıla bakılırsa kalite açısından çok fark görüyorum. Biz kendimizi çok geliştirdik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Twente Teknik Direktörü Galibiyeti Hak Ettiklerini Söyledi - Son Dakika

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