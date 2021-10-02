Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF 2021 Optimist Türkiye Takım Yarışı Şampiyonası'nda birinci sırayı Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü aldı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğindeki organizasyonda, önceki gün tamamlanan TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası'nın yarış sonuçlarına göre, her kulübün en iyi dereceye sahip iki erkek iki de kız sporcusunun derecelerinin toplamı ile 16 takım belirlendi.

Yarışa katılan takımlar, İçmeler açıklarında kurulan parkurda mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yelken sporuna destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki yelken kulüplerinin önemli başarılar elde ettiğini, yelkencilerin yarış yapmasının yanı sıra denizci olarak da yetiştiklerini belirten Aras, "Denizdeki mücadelenizi görüyoruz. Hem kulübünüzü hem bulunduğunuz il ve ilçeyi, bir taraftan da ülkemizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışların gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara teşekkür eden TYF Sportif Direktörü Fatih Özmen ise organizasyonun, Bodrum'da yapılacak 2022 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir tecrübe olduğunu, daha fazla faaliyet gerçekleştirerek tecrübelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün şampiyon olduğu takım yarışlarında, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ikinci, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi de üçüncü sırayı elde etti.

Takımlara kupalarını Belediye Başkanı Ahmet Aras, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çoban ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk takdim etti.