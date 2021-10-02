Üye Girişi
TYF 2021 Optimist Türkiye Takım Yarışı Şampiyonası - Son Dakika

TYF 2021 Optimist Türkiye Takım Yarışı Şampiyonası

02.10.2021 21:35
TYF 2021 Optimist Türkiye Takım Yarışı Şampiyonası, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF 2021 Optimist Türkiye Takım Yarışı Şampiyonası'nda birinci sırayı Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF 2021 Optimist Türkiye Takım Yarışı Şampiyonası'nda birinci sırayı Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü aldı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğindeki organizasyonda, önceki gün tamamlanan TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası'nın yarış sonuçlarına göre, her kulübün en iyi dereceye sahip iki erkek iki de kız sporcusunun derecelerinin toplamı ile 16 takım belirlendi.

Yarışa katılan takımlar, İçmeler açıklarında kurulan parkurda mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yelken sporuna destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki yelken kulüplerinin önemli başarılar elde ettiğini, yelkencilerin yarış yapmasının yanı sıra denizci olarak da yetiştiklerini belirten Aras, "Denizdeki mücadelenizi görüyoruz. Hem kulübünüzü hem bulunduğunuz il ve ilçeyi, bir taraftan da ülkemizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışların gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara teşekkür eden TYF Sportif Direktörü Fatih Özmen ise organizasyonun, Bodrum'da yapılacak 2022 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir tecrübe olduğunu, daha fazla faaliyet gerçekleştirerek tecrübelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün şampiyon olduğu takım yarışlarında, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ikinci, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi de üçüncü sırayı elde etti.

Takımlara kupalarını Belediye Başkanı Ahmet Aras, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çoban ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk takdim etti.

Tekirdağ, Türkiye, Yelken, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TYF 2021 Optimist Türkiye Takım Yarışı Şampiyonası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi 20:53 Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor 20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü 20:06 Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor 19:23 Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum 18:22 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor 17:50 Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi 17:28 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu 17:01 Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu

Son Dakika Haberleri
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı         
21:17
Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı         
20:52
Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu         
20:38
BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi         
19:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Burak Yörük'ten şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım Burak Yörük'ten şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım         
17:13
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum         
16:56
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 21:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: TYF 2021 Optimist Türkiye Takım Yarışı Şampiyonası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement