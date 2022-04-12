U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın'da başladı - Son Dakika
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U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın'da başladı

12.04.2022 12:00
U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın'da başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Yurt içi Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2021-2022 Sezonu U18 Kızlar Anadolu Şampiyonaları Beyaz Grup başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yurt içi Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2021-2022 Sezonu U18 Kızlar Anadolu Şampiyonaları Beyaz Grup başladı.

U-18 Anadolu Şampiyonaları erkeklerde; Diyarbakır, Malatya, kızlarda ise Uşak ve Aydın illerinde başlama düdüğü çaldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Aydın'da mücadele edecek olan basketbol karşılaşmaları Aydın Lisesi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda sürüyor. U18 Kızlar Anadolu Şampiyonası Atatürk Spor Salonunda, Söke Belediye ve Alanya Belediye arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

Anadolu Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Beş gün boyunca ilimizde zevkli bir basketbol şampiyonası izleyeceğiz. İlimize gelen tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

12 Nisan Salı günü başlayıp 16 Nisan Cumartesi günü sona erecek olan Şampiyonaya Nesibe Aydın (Ankara), Alanya Belediye (Antalya), Söke Belediye (Aydın), Merkezefendi Belediyesi (Denizli), Eskişehir Çağdaş Kolejliler (Eskişehir), Iğdır GSK (Iğdır), İskuder (Isparta), Açı Gençlik (İstanbul), İzmir Ege Gelişim (İzmir), İzmir Yükseliş (İzmir), Turgutlu Belediye (Manisa), 55 Zorlu Eğitim Kurumları (Samsun), Samsun Canik Şehit Uğur Birinci (Samsun), Sinop Bahçeşehir Koleji (Sinop) ve Başarı Yorum Koleji (Sivas) olmak üzerek 13 farklı ilden 15 takım, sporcu ve antrenör olmak üzere toplam 220 kişi katıldı.

Grup usulü oynanan şampiyona sonunda kazanan 4 takım Türkiye Şampiyonası'na gidecek. - AYDIN

U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın'da başladı
U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın'da başladı
U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın'da başladı

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basketbol, gençlik, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın'da başladı - Son Dakika
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