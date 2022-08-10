Bölge şampiyonundan Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

U14 Bitlis Bölge Şampiyonu olan Bitlis'in Güroymakspor Kulübü Futbol Takımı oyuncuları ve yöneticileri, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

İlçeyi başarı ile temsil eden ve iyi bir sezon sonrasında şampiyonluğunu ilan eden Güroymakspor Kulübüne her türlü desteği vereceklerini, yapılan müsabakalarda daima kulübün yanında olacağını belirten Kaymakam Cankaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, futbolculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - BİTLİS