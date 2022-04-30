U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu - Son Dakika
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U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu

30.04.2022 19:35
U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda, finalde rakibi Göztepe Basketbol mağlup eden Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda, finalde rakibi Göztepe Basketbol mağlup eden Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı.

Edirne'de, 24-30 Nisan tarihlerinde 16 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva final müsabakalarıyla sona erdi. Turnuvanın finalinde Göztepe Basketbol ve Beşiktaş takımları karşılaştı.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki final maçının ilk yarısı 23-36 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Kalan bölümde de hakimiyeti elinde tutan Beşiktaş, maçı 47-62 kazanarak şampiyon oldu.

Şampiyonada Tofaş'ı mağlup eden Anadolu Efes ise üçüncü oldu.

U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu
U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu
U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu
U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu - Son Dakika
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