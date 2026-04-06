U14 Milli Kadrosuna Yiğit Karabulut Davet Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

U14 Milli Kadrosuna Yiğit Karabulut Davet Edildi

U14 Milli Kadrosuna Yiğit Karabulut Davet Edildi
06.04.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor U14 kaptanı Yiğit Karabulut, U14 Milli Takım değerlendirme kampına davet edildi.

U14 Milli Takımı'nın değerlendirme kampı aday kadrosuna Elazığspor U14 takımı kaptanı Yiğit Karabulut'ta davet edildi.

U14 Milli Takımımızın 10-11 Nisan tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek değerlendirme kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Nisan Perşembe günü Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanacak. Kadroya Elazığspor U14 takımı kaptanı Yiğit Karabulut'ta davet edildi. Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "U14 Akademi Takımımızın kaptanı Yiğit Karabulut, 9-12 Nisan tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek U14 Milli Takım Değerlendirme Kampı aday kadrosuna davet edilmiştir. 28.000'den fazla sporcu arasından seçilerek bu önemli organizasyonda yer alma hakkı kazanan oyuncumuzu tebrik ediyor; bu gururu kulübümüze yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Elazığspor altyapısının Türk futboluna değer katmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koyan bu başarıda emeği bulunan tüm antrenörlerimizi ve ailesini de kutluyor, Yiğit Karabulut'a milli takım yolculuğunda başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Milli Takım, Elazığspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U14 Milli Kadrosuna Yiğit Karabulut Davet Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:31:58. #.0.5#
SON DAKİKA: U14 Milli Kadrosuna Yiğit Karabulut Davet Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.