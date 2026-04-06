U14 Milli Kadrosuna Yiğit Karabulut Davet Edildi

U14 Milli Takımımızın 10-11 Nisan tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek değerlendirme kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Nisan Perşembe günü Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanacak. Kadroya Elazığspor U14 takımı kaptanı Yiğit Karabulut'ta davet edildi. Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "U14 Akademi Takımımızın kaptanı Yiğit Karabulut, 9-12 Nisan tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek U14 Milli Takım Değerlendirme Kampı aday kadrosuna davet edilmiştir. 28.000'den fazla sporcu arasından seçilerek bu önemli organizasyonda yer alma hakkı kazanan oyuncumuzu tebrik ediyor; bu gururu kulübümüze yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Elazığspor altyapısının Türk futboluna değer katmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koyan bu başarıda emeği bulunan tüm antrenörlerimizi ve ailesini de kutluyor, Yiğit Karabulut'a milli takım yolculuğunda başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ