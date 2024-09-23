U15 Kız Milli Takımı Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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U15 Kız Milli Takımı Kadrosu Açıklandı

U15 Kız Milli Takımı Kadrosu Açıklandı

U15 Kız Milli Takımı, 2024 UEFA Gelişim Turnuvası için kadrosunu açıkladı. Asiye Damla Kasap seçildi.

23.09.2024 14:14
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Bosna Hersek'te 1-8 Ekim 2024 tarihleri arasında UEFA Gelişim Turnuvası'na katılacak olan U15 Kız Milli Takımının kadrosu açıklandı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başarılı File Bekçisi Asiye Damla Kasap milli takım kadrosunda yer aldı.

Bosna Hersek'te 1-8 Ekim 2024 tarihleri arasında UEFA Gelişim Turnuvası'na katılacak olan U15 Kız Milli Takımının kadrosu, Teknik Direktör Hilal Başkol tarafından açıklandı. Milli takım kadrosuna Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başarılı file bekçisi Asiye Damla Kasap kendisine yer buldu. 26 Eylül 2024 tarihinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan milli takım, 1 Ekim 2024 tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Bu tarihte Bosna Hersek'e gidecek ay yıldızlılar, UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçını 2 Ekim 2024 tarihinde Karadağ ile oynayacak. İkinci sınavında 4 Ekim Cuma günü Tanzanya ile karşılaşacak olan U15 Milli Takımımız, son mücadelesini 7 Ekim Pazartesi günü Bosna Hersek ile yapacak ve ertesi gün yurda dönecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U15 Kız Milli Takımı Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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