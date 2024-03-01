U15 Milli Futbol Takımı, Macaristan ile Manisa'da özel maçlara hazırlanıyor - Son Dakika
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U15 Milli Futbol Takımı, Macaristan ile Manisa'da özel maçlara hazırlanıyor

U15 Milli Futbol Takımı, Macaristan ile Manisa\'da özel maçlara hazırlanıyor

U15 Milli Futbol Takımı, Macaristan ile yapacağı özel maçların hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesislerinde ve Mümin Özkasap Stadyumu'nda sürdürüyor. İlk maç 5 Mart Salı günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

01.03.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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U15 Milli Futbol Takımı, Macaristan ile Manisa'da oynayacağı özel maçların hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesislerinde ve Mümin Özkasap Stadyumu'nda gerçekleştiriyor.

U15 Milli Takımı, Macaristan ile Manisa'da oynayacağı özel maçların hazırlıklarına başladı. Milliler, antrenmanlarını Halil Onultmak Spor Tesisleri ve Mümin Özkasap Stadında tüm hızıyla sürdürüyor.

U15 Milli Takımı Macaristan ile ilk maçını 5 Mart Salı günü saat 13.00'te Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar, 7 Mart Perşembe günü Macaristan ile tekrar Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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