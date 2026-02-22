U15 Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri Tamamlandı - Son Dakika
U15 Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri Tamamlandı

U15 Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri Tamamlandı
22.02.2026 18:09
Samsun'da düzenlenen U15 Okçuluk Ligi Finalleri'nde dereceye girenler ödüllerini aldı.

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri Samsun'da tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 21-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 2026 Türkiye U15 Okçuluk Ligi Finalleri'ne 7 bölge ve 17 kulüpten 227 sporcu katıldı. 2 gün süren yarışmada sporcular klasik yay, makaralı yay ve kulüp sıralaması için yarıştı. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili Muhammet Mustafa Bakırcı, Okçuluk Milli Takımlar Baş Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci katıldı.

DERECEYE GİRENLER

Klasik yay kadınlarda Aslı Berra Öztürk, erkeklerde Fatih Sarımeşe, kadın takımda Şenok Okçuluk Kulübü, erkek takımda ise Vira Okçuluk Spor Kulübü; makaralı yay kadınlarda Ceylin Karamollaoğlu, erkeklerde Ömer Burhan Şahin, kadın takımlarda Okçuluk Vakfı Spor Kulübü, erkek takımda ise Vira Okçuluk Spor Kulübü altın madalyanın sahibi oldu. Kulüp sıralamasında ise Okçuluk Vakfı Spor Kulübü 662 puanla birinci olurken, Altınok Okçuluk Spor Kulübü 520 puanla ikinci, Anka Okçuluk Spor Kulübü de 501 puanla üçüncü oldu.

