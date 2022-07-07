Türkiye U16 Erkek Milli Takımı, 9 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek olan U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Şampiyonada Türkiye U16 Erkek Milli Takımı, Slovakya ve Gürcistan milli takımları yer alıyor. Milliler, şampiyonadaki ilk maçında Slovakya'yı 6-1 mağlup etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası Alanya'da - Son Dakika

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