U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası Alanya'da - Son Dakika
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U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası Alanya'da

07.07.2022 15:02
U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası Alanya'da

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası, Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde yapılıyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası, Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde yapılıyor.

Türkiye U16 Erkek Milli Takımı, 9 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek olan U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Şampiyonada Türkiye U16 Erkek Milli Takımı, Slovakya ve Gürcistan milli takımları yer alıyor. Milliler, şampiyonadaki ilk maçında Slovakya'yı 6-1 mağlup etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası Alanya'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası Alanya'da - Son Dakika
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