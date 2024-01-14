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U16 Gelişim Ligi Maçında Tribünde Yangın Çıktı - Son Dakika
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U16 Gelişim Ligi Maçında Tribünde Yangın Çıktı

Karabük İdman Yurdu ile Beşbinevlergücü takımları arasında oynanan U16 Gelişim Ligi maçında tribünde çıkan yangın, görevli tarafından söndürüldü. Safranbolu ilçesindeki sentetik futbol sahasında gerçekleşen maç sırasında taraftarların yaktığı meşale yangına neden oldu. Yangın, Safranbolu Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ekibinin müdahalesiyle küçük çapta söndürüldü.

U16 Gelişim Ligi Maçında Tribünde Yangın Çıktı
14.01.2024 - 18:36,
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Karabük İdman Yurdu ile Beşbinevlergücü takımları arasında oynanan U16 Gelişim Ligi  tribünde çıkan yangın görevli tarafından söndürüldü.

U16 Gelişim Ligi  maçında Karabük İdman Yurdu ve Beşbinevlergücü, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karşı karşıya geldi. Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan sentetik futbol sahasındaki maç oynandığı sırada taraftarların yaktığı meşaleden çıkan alevin sıçramasıyla tribünde yangın çıktı. Küçük çaplı yangın, sahada bulunan Safranbolu Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ekibinin yangın söndürme tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
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