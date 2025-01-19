U16 Kız Voleybol Takımı Avrupa Finallerine Gitti

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16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finallere adını yazdırdı.

16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki beşinci ve son maçında ev sahibi Bulgaristan'ı 24-26, 25-16, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Elemeleri namağlup lider tamamlayan milliler, temmuz ayında Arnavutluk ve Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek U16 CEV Kızlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Türkiye - 14 puan

2. Sırbistan - 10 puan

3. Karadağ - 10 puan

4.Bulgaristan - 8 puan

5. Romanya - 2 puan

6. Yunanistan - 1 puan - İSTANBUL