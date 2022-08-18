Çukurova'nın milli yıldızları Karadağ'da - Son Dakika
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Çukurova'nın milli yıldızları Karadağ'da

18.08.2022 10:48
Çukurova'nın milli yıldızları Karadağ'da

U16 Milli Takımı ile Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakaları için Karadağ'da bulunan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin genç yetenekleri Ayşenaz Harma, Eslem Güler, Esra Güvenç ve Selin Tekin, takım halinde doğru oyunu oynayıp A Ligi'ne yükselmek...

U16 Milli Takımı ile Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakaları için Karadağ'da bulunan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin genç yetenekleri Ayşenaz Harma, Eslem Güler, Esra Güvenç ve Selin Tekin, takım halinde doğru oyunu oynayıp A Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.

Organizasyonda B Grubu'nda yer alan milliler; Karadağ, Bulgaristan ve Norveç ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar bugün TSİ 19.45'te Karadağ, 20 Ağustos günü TSİ 22.00'de Bulgaristan ve 23 Ağustos günü de TSİ 17.30'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.ÇBK'nın milli takımdaki temsilcileri Ayşenaz Harma, Eslem Güler, Esra Güvenç ve Selin Tekin, ay-yıldızlı formayı giymenin büyük bir gurur olduğunu belirterek, takım halinde doğru oyunu oynayıp A Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Çukurova Basketbol, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çukurova'nın milli yıldızları Karadağ'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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