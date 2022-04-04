U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U17: 1 Adana DS U17: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U17: 1 Adana DS U17: 1

04.04.2022 08:42
U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U17: 1 Adana DS U17: 1

U17 Gelişim Liginde mücadele veren Kayserispor 17 takımı, sahasında oynadığı Adana Demirspor U17 maçından 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

U17 Gelişim Liginde mücadele veren Kayserispor 17 takımı, sahasında oynadığı Adana Demirspor U17 maçından 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Seyfullah Cesur Gemici xx, Ahmet Karyağdı xx

Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, Erdem Aziz Palalı xx, Mert Dinç xx, Mustafa Erdoğan xx, Barış Barut xx (Dk.46 Serkan Güvercin x), Şerafettin Can Polat xx (Dk.77 Ahmet Mukan x), Kürşat Türkeş Küçük xx, Furkan Arslan xx, Baran Ali Gezek xx, Mecit Kaan Ateş xx (Dk.55 Arda Kılıç xx)

Adana Demirspor U17: Mehmet Nedim Durak xx, Muhammet Kaan xx, Yücel Gürol xx, Ali Göktürk Özdemir xx (Dk.60 Muhammed Mustafa Özdemir x) Batuhan Batman xx, Ali Boyacı xx (Dk.46 Kadir Karayiğit x), Osman Kaynak xx (Dk.77 Umut Şenlik x), Enes Erol xx, Baha Övünç xx, Sergen Kiradi xx (Dk.77 Onur Aksu Fıçıcı x), Serhat Oygur xx

Goller: Furkan Arslan Dk.17 (Kayserispor U17) Mustafa Erdoğan Dk.90+1 (kendi kalesine) (Adana Demirspor) - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Elit U16 Ligi: Kayserispor U16: 0 Adanaspor U16: 0 Elit U16 Ligi: Kayserispor U16: 0 Adanaspor U16: 0 U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3 U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3

Mustafa Erdoğan, Adana Demirspor, Kayserispor, Erkilet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U17: 1 Adana DS U17: 1 - Son Dakika


Son Dakika
08:39 Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor!
08:33 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi
08:31 Bakanlıktan, Tahir Büyükhelvacıgil'e suç duyurusu: Ayçiçek yağı stokuyla ilgili sözleri fiyatları yükseltti
08:26 3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Emekli maaşlarında 1.250, ikramiyede 40 bin TL artış
08:20 Yargı dizisinde dün akşam neler oldu? Ilgaz gerçek katilin peşine düşüyor
08:08 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 905,3 liradan işlem görüyor!
07:59 Zelenski'den, Rus ordusunun soykırım yaptığı iddiası: Sadece öldürmek yetmemiş demek ki
07:55 Bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Nisan 2022'de bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu
07:52 Gönül Dağı dizisinin Meryem'i, sosyal medyayı yıktı! İşte o pozlar
07:48 New York Times Meydanı'nda bir ilk! Teravih namazı kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 08:49:34. #1.12#
SON DAKİKA: U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U17: 1 Adana DS U17: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement