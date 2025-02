U17 Güreş Şampiyonası Kütahya'da Başladı

Spor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Türkiye Grup Müsabakaları Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

Güreşin ata sporu olduğunu hatırlatan Ovalı, "20'den fazla ilden Kütahya'ya gelen yüzlerce sporcumuzu burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Kütahya'mız oldukça kadim bir şehir. Ata sporu güreş müsabakaları için ilimize gelen sporcularımızın müsabakalarının yanı sıra ilimizi de gezip görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de konuşmasında U17 şampiyonasının ata sporu güreşin genç sporcularını bir araya getirdiğini söyledi.

Türk tarihinde pehlivanların, yalnızca minderde değil, hayatın her alanında cesaretleri ve erdemleriyle anıldığını belirten Küçük, "Şu an burada bulunan genç sporcularımızın bu mirası nasıl taşıdığına hep birlikte şahitlik edeceğiz. 400'ü aşkın sporcunun katılımıyla en yoğun grup müsabakası şu an Kütahya'da yapılmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Şampiyonada farklı kategorilerde yapılan müsabakalarda başarılı olan sporculara protokol üyeleri madalya ve hediyelerini takdim etti.

Müsabakalarda başarılı olan sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacağı şampiyona perşembe günü sona erecek.