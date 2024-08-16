U17 Kız Milli Hentbol Takımı Cell-Cup Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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U17 Kız Milli Hentbol Takımı Cell-Cup Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

U17 Kız Milli Hentbol Takımı Cell-Cup Turnuvası\'nda Şampiyon Oldu

Macaristan'ın Vezprem kentinde düzenlenen Cell-Cup özel hazırlık turnuvasında mücadele eden U17 Kız Milli Hentbol Takımı, finalde KE Balmazujvaros takımını mağlup ederek şampiyon oldu.

16.08.2024 18:12
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Macaristan'ın Vezprem kentinde 12-16 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenen Cell-Cup özel hazırlık turnuvasına katılan U17 Kız Milli Hentbol Takımı şampiyon oldu.

U17 Kız Milli Hentbol Takımı, eleme turunda Macaristan'ın Szombathelyi KKA takımını 28-17, Bicskei TC takımını 40-25, Romanya'nın CSS Petrosani takımını 22-20, Almanya'nın TG Landshut takımını 36-20 yenerken, KE Balmazujvaros takımına 25-24 mağlup oldu. Bu sonuçlar ile finale yükselen ve finalde bir kez daha karşılaştığı KE Balmazujvaros takımını 34-33 mağlup eden U17 Kız Milli Takımı, turnuvayı birincilik tamamladı.

U17 Kız Milli Hentbol Takımı, şampiyonluk kupası ile birlikte "Yusuz Dikeç" pozu verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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