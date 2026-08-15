U17 Kız Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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U17 Kız Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

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Şili'de düzenlenen U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda milliler, Güney Kore'yi 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

ŞİLİ'NİN başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, büyük bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. Milliler çeyrek final karşılaşmasında Güney Kore'yi 3-1 (21-2, 27-25, 25-22, 25-21) mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda adını son dört takım arasına yazdırdı.

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, yarı finalde 16 Ağustos Pazar günü saat 03.00'te Tayvan ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Güney Kore, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U17 Kız Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: U17 Kız Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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