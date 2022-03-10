U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) 2021-2022 sezonu yurt içi faaliyetleri programında yer alan U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada Manisa, Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Uşak Isparta ve Denizli illeri yer alıyor. Müsabakalarda Manisa Gençlik Masterler, Söke Belediye, İzmir Yükseliş, Muğla Datça Belediye, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Isparta İSKUDER, Alanya Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediye ASAT, Turgutlu Belediye, Denizli Merkez Efendi Belediyespor kulüpleri mücadele ediyor. 12 Mart Cumartesi günü sona erecek müsabakalarda dereceye giren 4 takım, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Bölge Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, müsabakalarda yer alan sporcu, antrenör ve hakemlere başarılar diledi. - MANİSA